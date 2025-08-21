3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حلة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط للرياح وشبورة مائية.

وأفادت "الهيئة"، بحسب بيانها، أن طقس الأيام المقبلة من الجمعة 22 أغسطس 2025 إلى الثلاثاء 26 أغسطس 2025 ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الأيام المقبلة طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية من (7:3 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيما المقبلة تشهد نشاطًَا للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى كالأتي:

القاهرة والوجه البحري:

الجمعة 22 أغسطس: عظمى 37، محسوسة 36.

السبت 23 أغسطس: عظمى 37، محسوسة 39.

الأحد 24 أغسطس: عظمى 37، محسوسة 39.

الإثنين 25 أغسطس: عظمى 37، محسوسة 38.

الثلاثاء 26 أغسطس: عظمى 37، محسوسة 36.

السواحل الشمالية:

الجمعة 22 أغسطس: عظمى 34، محسوسة 31.

السبت 23 أغسطس: عظمى 33، محسوسة 36.

الأحد 24 أغسطس: عظمى 33، محسوسة 36.

الإثنين 25 أغسطس: عظمى 33، محسوسة 34.

الثلاثاء 26 أغسطس: عظمى 32، محسوسة 35.

شمال الصعيد:

الجمعة 22 أغسطس: عظمى 38، محسوسة 36.

السبت 23 أغسطس: عظمى 38، محسوسة 41.

الأحد 24 أغسطس: عظمى 39، محسوسة 41.

الإثنين 25 أغسطس: عظمى 39، محسوسة 39.

الثلاثاء 26 أغسطس: عظمى 36، محسوسة 38.

جنوب الصعيد:

الجمعة 22 أغسطس: عظمى 43، محسوسة 42.

السبت 23 أغسطس: عظمى 43، محسوسة 44.

الأحد 24 أغسطس: عظمى 43، محسوسة 44.

الإثنين 25 أغسطس: عظمى 43، محسوسة 43.

الثلاثاء 26 أغسطس: عظمى 42، محسوسة 43.

