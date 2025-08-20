إعلان

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا

06:13 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجومَ الإرهابي الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الفجر في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا، وأسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة آخرين، بعدما اقتحم مسلحون المسجد في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي وأطلقوا النار على المصلين بشكل عشوائي.

وأشار المرصد في بيان له، اليوم، إلى أن طريقة تنفيذ هذا الاعتداء تعكس بصمات تنظيم «داعش»، الذي اعتاد استهداف دور العبادة، ولا سيما مساجد الصوفية، ضمن استراتيجيته الهجومية الرامية إلى بث الرعب وزعزعة الاستقرار.

وطالب المرصد بضرورة تكثيف العمليات الأمنية والعسكرية للتصدي للتنظيم وفروعه الناشطة في نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد، مع تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول المنطقة (نيجيريا، النيجر، الكاميرون، تشاد) لمواجهة الخطر المشترك.

وشدّد على أهمية تبنّي نهج فكري وتوعوي لحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للتطرف، عبر نشر الوعي وتعزيز قيم الاعتدال.

