عمر طاهر علي شاشة التليفزيون المصري قريباً

كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها منذ قليل انضمام الكاتب عمر طاهر لمقدمي برامج القناة الأولى.

وبحسب البيان سيقدم عمر طاهر برنامجاً مشوقاً يجري تصويره في مواقع مختلفة، يحمل أفكاراً ومشاهد جذابة تخاطب أجيالاً متعددة ولا سيما الشباب وجيل زد.

يذكر أن عمر طاهر قد التحق للعمل في مؤسسة الأهرام عقب تخرجه في الجامعة، وله العديد من المؤلفات، وسبق له تقديم برامج مميزة حظيت بمشاهدات كبيرة.

