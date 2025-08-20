كتب-عمرو صالح:

أكدت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت المصادر: اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيدابية مع مقترح الوسطاء للنهدئة بغزة

