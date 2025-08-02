علا شوشة تكشف تفاصيل مشاجرة أم مكة بقناة الشمس

قالت الإعلامية علا شوشة، مقدمة برنامج "الشفرة" على قناة الشمس، إن مشاجرة نشبت داخل استوديو البرنامج مع أم مكة بسبب إجاباتها المثيرة للجدل على أسئلة تتعلق بقضية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أم مكة بدت منزعجة من إجاباتها التي ربما كشفت تناقضات أو أمورًا لم تكن ترغب في الإفصاح عنها.

وأضافت شوشة أن هذا التوتر دفع أم مكة إلى تصرفات وصفتها بـ"البلطجة"، مما تسبب في تعطيل تصوير الحلقة لمدة 3 ساعات.

وأوضحت شوشة أن أم مكة وجهت شتائم لفريق العمل بعد رفضها الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالقضية، مؤكدة أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن تعدٍ لفظي من جانبها كان دقيقًا، ولم يتضمن أي عنف جسدي كما أشارت بعض المواقع.

وتابعت الإعلامية علا شوشة، إن القناة حررت محضرًا في قسم الشرطة، حيث قدم فريق البرنامج أقوالهم أمام جهات التحقيق لتوثيق الواقعة.

وأشارت إلى أن الحلقة تضمنت مفاجآت صادمة وتفاصيل جديدة مثيرة للجدل، مؤكدة أن إدارة القناة قررت تأجيل بث الحلقة لحين انتهاء التحقيقات، وليس إلغاءها كما أُشيع.

وأكدت أن برنامج "الشفرة" يسعى إلى تقديم إعلام توعوي إيجابي، نافية الادعاءات التي تتهم القناة بالسعي وراء التريند أو استغلال القضايا لجذب الانتباه.

وأضافت شوشة أن التناقضات في إجابات أم مكة أثارت علامات استفهام حول موقفها من القضية وعلاقتها بالأشخاص المذكورين، مشددة على أن البرنامج يهدف إلى كشف الحقائق بمهنية.

وأكدت مقدمة برنامج "الشفرة" على التزام القناة بالمعايير الإعلامية، داعية إلى انتظار نتائج التحقيقات لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.



قررت النيابة، الجمعة، إخلاء سبيل صانعة المحتوى بـ"أم مكة"، بعد التحقيق معها في واقعة مشادة وقعت بينها وبين الإعلامية علا شوشة داخل أحد الاستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحضرت "أم مكة" لتسجيل حلقة ضمن برنامج تلفزيوني، لكنها انسحبت بعد دقائق من بدء التصوير، مطالبة بحذف المادة المسجلة، بدعوى تخوفها من استخدامها ضدها.

غير أن إدارة البرنامج رفضت الطلب، مؤكدة أنها كانت على علم بمحاور الحلقة ووقّعت على موافقة مسبقة قبل التصوير.

الخلاف سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية حادة، تخللتها عبارات وُصفت بغير اللائقة وفق شهود عيان، قبل أن تحاول الضيفة دخول غرفة التحكم لإجبار العاملين على حذف التسجيل، ما تسبب في توقف التصوير لأكثر من ثلاث ساعات.

ومع فشل محاولات التهدئة، استدعت إدارة القناة الشرطة التي حررت محضرًا بالواقعة وأحالت "أم مكة" إلى النيابة، حيث أنكرت جميع الاتهامات.