أحمد موسى: نتنياهو يدفع غزة نحو كارثة إنسانية برفضه الهدنة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تعنته برفض مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي ويتكوف، مُصراً على الإفراج عن جميع الأسرى دون تقديم تنازلات.

وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إن نتنياهو، الذي وصفه بـ"مجرم الحرب"، كان متوقعًا رفضه للهدنة منذ اليوم السابق، مما يكشف عن نواياه التدميرية تجاه قطاع غزة.

وأضاف موسى أن نتنياهو يسعى لتنفيذ مخطط خطير يشمل بناء مستوطنات داخل غزة وتهويدها، إلى جانب خطط لإقامة مستوطنات في القنيطرة بسوريا.

وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة، محذرًا من أن استمرار هذه الاستراتيجية يُنذر بكارثة إنسانية وتهديد لاستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد موسى أن إسرائيل وضعت خطة منهجية للسيطرة على غزة عبر أربع مراحل: إنشاء مراكز تجميع، إخلاء مدينة غزة التي تضم 800 ألف مدني، فرض حصار شامل، ثم اقتحام تدريجي مدعوم بقصف جوي وبحري وبري.

وتابع أن هذه الخطة تهدف إلى تهجير قسري للفلسطينيين، حيث يتم إجبار 800 ألف شخص على النزوح جنوبًا، مما يرفع عدد السكان هناك إلى مليوني نسمة في ظروف إنسانية مزرية، واصفًا ذلك بـ"المحرقة النازية الإسرائيلية".

وأشار موسى إلى أن مصر أعلنت موقفًا صلبًا ضد التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن القاهرة لن تتهاون أو تشارك في أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.