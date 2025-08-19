كتب- حسن مرسي:

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن تطوير منظومة المعامل يُعد حجر الزاوية في تعزيز مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال النجار، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، إن الهيئة تمتلك حاليًا 310 معامل معتمدة تجري أكثر من 3500 اختبار وفقًا لمعيار الأيزو 17025، مما يضمن جودة المنتجات المصرية ومطابقتها للمواصفات الدولية.

وأضاف النجار أن الهيئة بدأت منذ عام 2018 في تنفيذ خطة طموحة لتحديث المعامل، ومنع تصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات.

وأشار إلى أن هذه الجهود قللت تكاليف الفحص على المصدرين، ومنعت رفض الشحنات في الأسواق الخارجية، مما عزز ثقة الدول المستوردة بالمنتجات المصرية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن اعتماد أنظمة الأيزو 17020 و17065 في عشرات المجالات ساهم في تلبية متطلبات الأسواق العالمية، التي تشترط شهادات جودة دقيقة.