35 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات والظواهر)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 25

دمياط 31 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 17

كاترين 32 15

الطور 34 27

طابا 35 28

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 31 23

السلوم 31 22

سيوة 37 23

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 30

حلايب 37 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 38 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 42 30

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 43 29