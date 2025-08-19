400 جنيه عن كل مادة.. التفاصيل الكاملة لرسوم إعادة الامتحانات

كتب- نشأت علي:

تضمَّنت تعديلات قانون التعليم، التي صدَّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، ليبدأ العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025- 2026، تحديدَ الرسوم اللازمة لإعادة الدراسة وخوض الامتحان مرةً أخرى.

ونصَّ قانون التعليم على فرض رسوم على إعادة الدراسة للراسبين، وكذلك ما يتعلق بالتحسين في الامتحانات.

وتنص المادة (24) من تعديل قانون التعليم على: "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمَن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتَين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه".

كما نصت المادة (36) من تعديل قانون التعليم على: تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب، ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (33).

ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة، بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كل درجات محاولاته طبقًا لما نظمته المادة (33).

ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية، ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الامتحانات للمرة الأولى مجانًا وفرض رسوم على التحسين

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية، بما لا يجاوز مئتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًّا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها 400 جنيه للمادة الواحدة.