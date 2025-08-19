1000 جنيه.. تفاصيل وضوابط صرف منحة المولد للعاملين بالسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

كشف خطاب صادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التفاصيل الخاصة بصرف المكافأة التشجيعية "منحة المولد"، المقدرة بـ1000 جنيه للعاملين.

وبحسب الخطاب، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فقد وافق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على صرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 1000 جنيه للعاملين الدائمين بالهيئة، ومبلغ 800 جنيه للعاملين المؤقتين بالهيئة بنظام الـ55 يوم، وأصحاب القرارات المرضية بنفس الضوابط والأحكام للعاملين بالهيئة والشركات التابعة.

وتضمن الخطاب أن يتم الصرف بالنسبة للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئة خصمًا على اعتمادات مجموعة 2 الأجور - نوع الحوافز والمكافآت، وبالنسبة للعاملين بالشركات التابعة، يتم الصرف على موازنة كل شركة حال سماح اعتماداتها بالصرف.

