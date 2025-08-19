كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، انتظام تشغيل خط الرورو مع الجانب الإيطالي بين مينائي دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا، وذلك منذ إطلاقه في شهر نوفمبر الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن الخط شهد حتى الآن تشغيل 36 رحلة منذ إطلاقه يوم 28 نوفمبر 2024.

وأضاف المصدر، أن المنسوجات والحاصلات الزراعية سريعة التلف تتصدر قائمة الصادرات المصرية عبر خط الرورو إلى إيطاليا.

وأشار المصدر، إلى أن خط الرورو يعتبر بوابة نقل بحري تجاري بين مصر وأوروبا وليس مع إيطاليا فقط، حيث تصل المنتجات المصرية المُصدرة عبر الخط إلى العديد من الدول الأوروبية.

وأوضح المصدر، أنه يتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي تصل إلى ميناء تريستا في إيطاليا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقلها بريًا إلى المُدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا.

وشدد المصدر، على أن السفينة التي يتم تشغيلها على الخط، تصل ميناء دمياط عصر يوم الخميس من كل أسبوع قادمة من ميناء تريستا لتفريغ حمولة الواردات.

وتابع المصدر: بعد تفريغ الشحنة، يتم تحميل السفينة بالصادرات المصرية، وتبدأ في المغادرة من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، حتى تصل إلى ميناء تريستا صباح الإثنين من كل أسبوع.

