من هو الرئيس الجديد للقطاع الديني بوزارة الأوقاف؟

كلّف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور سيد عبد الباري رئيس مجلس إدارة مسجد المشير طنطاوي، بمنصب رئيس القطاع الديني، خلفًا للشيخ خالد خضر، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

ويعد الدكتور سيد عبدالباري الرئيس الجديد للقطاع الديني بوزارة الأوقاف، هو قيادي سابق بالوزارة قبل أن يتم انتدابه بإدارة الشئون المعنوية.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن الدكتور سيد عبدالباري الرئيس الجديد للقطاع الديني بوزارة الأوقاف، على النحو التالي:

- من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- إمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي.

- الوكيل الأسبق لوزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

- تولى منصب مدير عام المراكز الثقافية والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف.

- تولى منصب مدير عام الإرشاد الديني.

- إمام وخطيب مسجد الثورة بمصر الجديدة لمدة عامًا.

- المستشار الديني لنقابة الإعلاميين.

- ألقى خطبتي الجمعة والعيدين مرات عديدة بحضور الر ئيس السيسي من مسجد المشير طنطاوي.

- أحد الضيوف الدائمين على قناتي الناس ودي إم سي في برنامجي "مع الناس" و "لعلهم يفقهون".

ومن المقرر، أن يبدأ الدكتور سيد عبدالباري مهام عمله رسميًا خلال أيام، على أن يتقدم بخطة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تضمن رؤيته للقطاع الديني بالوزارة خلال الفترة المقبلة.

