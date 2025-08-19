أخبار الطقس.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، فيما تكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء ليلًا، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من (2.5-3.5م).

