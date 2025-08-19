الإيجار القديم.. برلماني: ما ضمانات الحكومة لحيادية لجان الحصر؟

كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، بشأن حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم .

وأشار طنطاوي إلى أنه منذ صدور قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وما زال تطبيقه يثير العديد من المخاوف؛ خصوصًا في ما يتعلق بعمل لجان الحصر والتقدير المكلفة بتحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات، إذ يُنظر إليها بوصفها الجهة الفاصلة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتساءل النائب: ما الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان الحياد والشفافية الكاملة في عمل هذه اللجان، بعيدًا عن أي تدخلات أو مصالح متعارضة؟ وهل سيتم إشراك الجهات الرقابية أو ممثلين محايدين (مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء) في أعمال الحصر والتقدير؟ وما الضمانات لعدم خضوع قرارات اللجان لضغوط من الملاك الكبار أو المستأجرين النافذين؛ خصوصًا في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة؟ وهل هناك معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، أم تُترك لاجتهاد كل لجنة على حدة، بما يفتح الباب للتفاوت والتمييز؟

وتساءل النائب خالد طنطاوي: ما موقف الحكومة من التظلمات والشكاوى التي قد تنشأ عن قرارات لجان الحصر؟ وهل ستوجد جهة محايدة للفصل فيها بسرعة منعًا لتعطيل مصالح المواطنين؟ وهل وضعت الحكومة جدولًا زمنيًّا معلنًا للانتهاء من الحصر في مختلف المحافظات، أم أن الأمر سيظل مفتوحًا بما يضاعف القلق والارتباك لدى الطرفَين؟ وكيف تضمن الحكومة أن تكون لجان الحصر والتقدير في قانون الإيجار القديم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لا وسيلة لخلق نزاعات جديدة أو فتح أبواب للفساد والمحسوبية.

ووجه النائب خالد طنطاوى تحية قلبية إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على اهتمامه الكبير بهذا الملف وحرصه الحقيقي على التطبيق الحاسم والواضح لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتعمل لجان حصر تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الإيجار القديم بكل شفافية، متسائلاً: أين بقية المحافظين بشأن هذا الملف؟ ولماذا لم نقرأ لهم أي تصريحات حول دورهم في حيادية عمل لجان الحصر.

وأشاد طنطاوي بتصريحات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، التي أكد فيها أن أولويات تشكيل لجان حصر الإيجار القديم ترتكز على استبعاد أي فرد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتعديلات قانون الإيجار القديم؛ لضمان نزاهة وشفافية عالية في عمل اللجان التي ستعمل في مختلف أحياء العاصمة وهو ما يعد خطوة مهمة، للحفاظ على حيادية العملية ومصداقيتها في تقسيم وتعريف المناطق السكنية وفق القانون الجديد، مطالبًا جميع المحافظين بالاستفادة من تصريحات وخبرات الدكتور إبراهيم صابر في مثل هذه الملفات والقضايا الشائكة.