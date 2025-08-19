وزير الأوقاف ينعى شيخ المصالحات بالصعيد: رمز الإصلاح بين الناس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ تقادم بن الشريف إسماعيل، شيخ المصالحات بالصعيد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 عامًا بقرية العوينية بإدفو، بعد حياة حافلة بخدمة الدين والوطن.

كان الفقيد أحد أعلام الصعيد ورمزًا للإصلاح بين الناس، عُرف بجهوده الكبيرة في حل نزاعات الثأر وحقن الدماء، حتى استحق بجدارة لقب «شيخ المصالحات الثأرية»، حيث كان موضع إجلال ومحبة لدى أبناء الصعيد وكثير من علماء مصر والوطن العربي.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الشيخ تقادم قد أولاه الله مكانة وهيبة، وحباه بالمحبة الصادقة والتواضع والزهد، فكان له الأثر البالغ في الإصلاح بين الناس، ولم يقتصر عطاؤه على محيطه الاجتماعي في أسوان بل امتد إلى عموم محافظات الصعيد، سعيًا لترسيخ قيم السلم المجتمعي ونبذ عادة الثأر الذميمة التي حاربها الإسلام.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه ومن طالهم فضله وحكمته، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة وطنه ودينه في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

