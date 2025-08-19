قرارات جديدة بشركة شمال الدلتا للكهرباء تشمل تكليفات وتنقلات

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عددًا من القرارات الإدارية الجديدة، بهدف دعم الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة العمل داخل قطاعات الشركة.

وتضمنت القرارات:

- تكليف المهندس حامد عبد الخالق بمهام رئيس قطاع جنوب الدقهلية، للإشراف على أعمال الشؤون الفنية بالشركة، خلفًا للمهندس أحمد أبو العطا، الذي وافته المنية أمس.

- نقل المهندس محمد عطية من رئاسة قطاع كهرباء كفر الشيخ إلى رئاسة قطاع جنوب الدقهلية.

- تكليف المهندس أيمن موسى، مدير عام تشغيل شبكات قطاع كفر الشيخ، بالإشراف على رئاسة قطاع كهرباء كفر الشيخ.

وأكدت الشركة أن هذه التغييرات تأتي في إطار حرص الإدارة على الدفع بقيادات ذات كفاءة وخبرة، لضمان استمرارية تحسين الأداء وتقديم خدمة كهربائية متميزة للمواطنين في نطاق عملها.