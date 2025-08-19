كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية التي تعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الصباح و نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر.

