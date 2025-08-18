لجان حصر الإيجار القديم.. محافظ القاهرة: استبعاد أصحاب المصلحة من التشكيل

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه سيتم على الفور البدء في تشكيل لجان حصر المناطق الخاصة بتقسيم الوحدات السكنية في تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، أن هناك توجيهات مشددة بشأن تشكيل لجان الحصر من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخاصة فيما يتعلق بتعارض المصالح.

وتابع محافظ القاهرة، أن لجان الحصر سيُراعى فيها خلوها من أي شخص له صلة من قريب أو بعيد بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك لضمان النزاهة والحيادية في عمل اللجان على مستوى الأحياء.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه سيتم تشكيل لجنة مركزية في المحافظة، بالإضافة إلى لجان فرعية في كل حي من أحياء العاصمة في مناطقها الأربع، على أن تنعقد اللجنة المركزية بشكل دوري للاطلاع على مستجدات عمل لجان الحصر الفرعية، والتي سترفع تقاريرها بشكل دوري إلى اللجنة المركزية في المحافظة.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أنه عقب الانتهاء من عمل لجان الحصر بشكل كامل، سيتم نشر قرار تقسيم مناطق العاصمة في الجريدة الرسمية، والذي سيحدد العاصمة وفق 3 مستويات "متميزة - متوسطة - اقتصادية"، وذلك وفق ما نص عليه القانون الجديد.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم