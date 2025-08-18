كتبت- داليا الظنيني:

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل كحلقة وصل بين المواطن والسوق من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من توفر السلع بكميات كافية.

وقال خلال حواره مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز إن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين بشكل مستمر، ويعمل بالتنسيق مع وزارة التموين لضمان تنفيذ مبادرات خفض الأسعار التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، بهدف ضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمواطن.

وأضاف السجيني أن السوق المصري يعتمد على مبدأ العرض والطلب والمنافسة الحرة، مما يجبر التجار على تقديم أسعار تنافسية لجذب المستهلكين.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية، مثل خفض أسعار 640 سلعة غذائية بنسبة 18% من خلال الشركة القابضة، تساهم في تحفيز القطاع الخاص على الالتزام بتخفيض الأسعار، حيث يتجه المستهلكون تلقائيًا إلى المنافذ التي تقدم السلع بأسعار أقل، مما يضع ضغطًا على التجار غير الملتزمين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن ندرة السلع هي السبب الوحيد الذي قد يدفع التاجر للتمسك بأسعار مرتفعة، لكن توافر المنتجات بكميات كبيرة في الأسواق يضمن تنظيم الأسعار تلقائيًا من خلال المنافسة.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة الأوكازيون الصيفي، التي بدأت في 4 أغسطس بقرار من وزير التموين، شجعت التجار على تقديم خصومات تصل إلى 30%، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك يتعامل مع نوعين رئيسيين من الشكاوى: الأولى تتعلق بجودة السلع، مثل الأجهزة الكهربائية أو السيارات التي تحتوي على عيوب تصنيع، والثانية تتعلق بمخالفات الأسعار أو بيع سلع منتهية الصلاحية.

وأكد أن الجهاز تلقى حوالي 2100 شكوى يوميًا العام الماضي، ويعمل بنظام إلكتروني متطور يربط الشكاوى بالشركات مباشرة، مع الاستعانة بتقارير فنية من خبراء في كليات الهندسة لتحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن عيب تصنيع أو سوء استخدام، لضمان حماية حقوق المستهلك بشكل عادل.