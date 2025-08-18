إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 8 مراكز خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وممارستها النشاط بدون ترخيص.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي لضمان استيفائها للمعايير الصحية والقانونية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة مشتركة شُكلت من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قامت بتفتيش عدد من المراكز الخاصة. وتبين أن هذه المراكز تمارس نشاط علاج الإدمان دون ترخيص، وتفتقر إلى وجود متخصصين مؤهلين للإشراف على الخدمات الطبية.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى رصد مخالفات جسيمة في مراكز (بيت العذراء، الأمل، الفريد، فري واي، طريق الحرية، أجيال المستقبل، المسار، والمسار الجديد).