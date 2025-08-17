فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم

كتب- محمد أبو بكر:

قاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم حملة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال إزالة عدد من الأبراج المخالفة التي تم إنشاؤها دون تراخيص بشارع سلطان خطاب بمنطقة اللبيني بحي الهرم.

وشهد المحافظ على أرض الواقع أعمال هدم 6 عقارات مخالفة جرى تنفيذها بالمخالفة لقوانين البناء، حيث وجه بتكثيف المعدات والعمالة بالموقع، للإسراع في أعمال الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إن السماح ببناء 6 أبراج مخالفة ووصولها إلى مراحل متقدمة قبل صدور قرار الإزالة يرجع إلى عدة أسباب متداخلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي: "حي الهرم كبير جدًا ومكتظ بالسكان، وهو ما يجعل عملية الرقابة والمتابعة صعبة للغاية، خاصة مع سرعة البناء التي تتيحها التقنيات الحديثة، حيث يمكن إنشاء برج سكني كامل في فترة زمنية قصيرة جدًا، مما قد يسبق تدخل السلطات".

وأضاف: "لا أنكر وجود فساد إداري، وهو ما دفع المحافظة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحته، منها القرار الصادر قبل أيام قليلة بنقل موظفين من حي الهرم".

وأكد أن الأبراج محل المخالفة لا يجوز التصالح بشأنها، لأنها أُنشئت بعد التاريخ المحدد في قانون التصالح، لافتًا إلى أن بعض المباني حصلت على تراخيص لأربعة أدوار فقط وتمت مخالفتها ببناء 11 دورًا، بينما أُقيم برجان آخران من دون أي تراخيص على الإطلاق.

وتابع المصدر: «هذه الأبراج تضع ضغطًا هائلًا على شبكات المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي".

وكشف المصدر عن خطة لتقسيم حي الهرم إلى حيين منفصلين: الهرم وحدائق الأهرام، بهدف تعزيز السيطرة والرقابة، موضحًا أنه تم بالفعل إنشاء مقر للحي الجديد.

كما أكد أن المحافظة لديها خطة لمواجهة العشوائيات وتطوير عدد من المناطق الأخرى، مشددًا على «أهمية الوعي المجتمعي ومشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات لمساعدة الأجهزة التنفيذية في السيطرة عليها».