وزير الزراعة: تمويل مشروع "البتلو" يتجاوز 10 مليارات جنيه

كتب- محمد سامي:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم التمويل المخصص للمشروع القومي للبتلو تجاوز حتى الآن 10 مليارات جنيه، ليستفيد منه أكثر من 45 ألف مربٍ، بهدف دعم تربية وتسمين أكثر من 522 ألف رأس ماشية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

وبحسب بيان، قال وزير الزراعة إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو اعتمد في جلسته الأخيرة مبلغ 337 مليونًا و832 ألف جنيه كتمويل جديد لصالح 194 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية 2089 رأس ماشية. وبذلك يصل إجمالي ما تم تمويله حتى الآن إلى أكثر من 10 مليارات و53 مليون جنيه، استفاد منها نحو 45.1 ألف مربٍ لتسمين عجول اللحوم أو تربية عجلات عالية الإنتاجية للألبان، بما يضمن ضخ المزيد من اللحوم والألبان في السوق المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. وأكد أن المشروع يسهم في توفير لحوم حمراء بأسعار عادلة تحقق التوازن بين المنتج والمستهلك، فضلًا عن استقرار أسعار اللحوم والألبان في الأسواق.

وأوضح فاروق أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروع عبر لجان ميدانية متخصصة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، لتقديم الدعم الفني والرعاية البيطرية والصحية للمستفيدين وحل أي مشكلات على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم إجراء معاينات فنية لحظائر المستفيدين بالتنسيق مع البنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من جاهزيتها قبل صرف التمويل. وأشار إلى أنه يتم التأمين على رؤوس الماشية فور تسليمها للمربين من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، بما يضمن استفادة المربين من خدمات الصندوق ودعمه المستمر.

فيما أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إمكانية استفادة المربين من المشروع عبر التقدم إلى أقرب إدارة زراعية أو فرع للبنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري في مختلف المحافظات، أو من خلال التواصل مع القطاع على الأرقام: (0220541463 – 0220541464).