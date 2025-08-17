إعلان

"الدواء" تُفعل قرار استخدام دواء للسيدات بعد الولادة داخل المستشفيات فقط

03:06 م الأحد 17 أغسطس 2025

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

تبدأ هيئة الدواء المصرية، هذا الأسبوع، تفعيل قرار قصر تداول المستحضرات الطبية المحتوية على مادة "كربيتوسين" (Carbetocin) على المستشفيات فقط.

كانت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بهيئة الدواء أصدرت قرارها في مايو الماضي، ومنحت منح مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.

جاء القرار بناءً على توصية اللجنة العلمية المتخصصة في تقييم مستحضرات أمراض النساء والتوليد، والتي أوصت بأن يقتصر استخدام "كربيتوسين" على حالات النزيف بعد الولادة فقط، وبإشراف طبي متخصص داخل المستشفيات، نظراً لضرورة متابعة الحالة تحت رعاية دقيقة.

وأوضحت الهيئة أن مادة "كربيتوسين" تعمل من خلال الارتباط بمستقبلات الأوكسيتوسين الموجودة في العضلات الملساء للرحم، ما يؤدي إلى حدوث انقباضات مشابهة لتلك التي تحدث أثناء الولادة، وزيادة شدتها وتواترها، وهو ما يساعد على تقلص الرحم والسيطرة على النزيف في فترة ما بعد الولادة.

هيئة الدواء المصرية المستحضرات الطبية مادة كربيتوسين
