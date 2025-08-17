إزالة 4623 مخالفة في أسبوع.. تفاصيل الموجة الـ27 لإزالة التعديات

كتب- محمد نصار:

أنهت وزارة التنمية المحلية، الأسبوع الأول من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بداية من يوم 9 وتستمر حتى يوم 22 أغسطس 2025.

ويتم تنفيذ الموجة الـ27 على 3 مراحل، تشمل:

1- المرحلة الأولى: من 9 إلى 22 أغسطس 2025.

2- المرحلة الثانية: من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر 2025.

3- المرحلة الثالثة: من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.

نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ27 لإزالة التعديات

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، حول نتائج الأسبوع الأول من الموجة، عن إزالة 4623 مخالفة متنوعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح أن المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون نجحت في:

- إزالة 695 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 557,196 م2.

- إزالة 905 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 35,164 فدانًا.

- إزالة 1631 مخالفة بناء غير قانونية (متغيرات مكانية) على مساحة 130,115 م2.

- إزالة 168 مخالفة زراعية غير قانونية (متغيرات مكانية) على مساحة 5 أفدنة.

- إزالة 1224 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 36 فدانًا.

