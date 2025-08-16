إعلان

محافظ القاهرة: إطفاء حريق درب الشيخ فراج ببولاق أبو العلا دون إصابات أو وفيات

07:05 م السبت 16 أغسطس 2025

حريق مخزن بولاق أبو العلاق

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن خردة بدرب الشيخ فراج بحى بولاق أبو العلا، دون إصابات أو وفيات، وجارى أعمال التبريد.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خردة بالدور الأول وامتد إلى الدور الثانى بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بحى بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ٥ سيارات.

حريق مخزن حريق بولاق أبو العلا محافظ القاهرة إبراهيم صابر
