تشهد مدينة الإسكندرية نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي، من خلال تحويل خط قطار أبو قير القديم إلى مترو كهربائي متطور.

وبحسب وزارة النقل، يمتد المشروع بطول 21.7 كيلومترًا، يبدأ من منطقة أبو قير شرق المدينة وصولًا إلى محطة مصر وسط الإسكندرية، ويتضمن 20 محطة تجمع بين تطوير المحطات القائمة وإنشاء أخرى جديدة لتغطية احتياجات الركاب.

تفاصيل مسار الخط الجديد..

ينقسم المسار إلى جزأين رئيسيين؛ الأول بطول 6.5 كيلومتر على مستوى سطح الأرض يبدأ من محطة مصر وصولًا إلى الظاهرية، أما الجزء الثاني فيمتد بطول 15.2 كيلومتر كمسار علوي مرتفع يبدأ من الظاهرية وينتهي في محطة أبو قير.

ومن المقرر أن يعمل المترو الجديد بسرعة تشغيلية تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، مما يقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط.

كما سيرتفع حجم الطاقة الاستيعابية من 2,850 راكبًا في الساعة لكل اتجاه إلى 60,000 راكب، مع فترات تقاطر قصيرة تتراوح بين دقيقتين ونصف وعشر دقائق لضمان خدمة سريعة ومنتظمة.

استثمارات كبرى وتمويل دولي..

تُقدر تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بنحو 1.6 مليار يورو، يتم تمويلها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وتتولى شركة سيسترا الفرنسية إعداد الدراسات والتصميمات، بينما تنفذ المشروع شركة أوراسكوم للإنشاءات بالتعاون مع شركة كولاس ريل الفرنسية.

خطة التوسع حتى مطار برج العرب..

لا يقف المشروع عند المرحلة الأولى فقط، بل يتضمن خطة توسعية مستقبلية على ثلاث مراحل:

المرحلة الثانية: تمتد من محطة الظاهرية حتى الكيلو 21 بطول 30.1 كيلومتر.

المرحلة الثالثة: تمتد من الكيلو 21 وصولًا إلى مطار برج العرب الدولي، لتخدم منطقة غرب الإسكندرية وتدعم حركة السفر من وإلى المطار.

