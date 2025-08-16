وظائف شاغرة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التقديم حتى 31 أغسطس

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وفقًا للإعلان رقم (4) لسنة 2025، وذلك بالمناطق التابعة لها، وتشمل:

- الديوان العام.

- منطقة كهرباء القاهرة.

- منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

- منطقة كهرباء الدلتا.

- منطقة كهرباء القناة.

- منطقة كهرباء مصر الوسطى.

- منطقة كهرباء مصر العليا.

الشروط العامة للتقديم

- الحصول على النماذج الخاصة بالإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي من الإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة.

- استيفاء المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

- بيان الحالة الوظيفية للمتقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- عدد (2) صورة شخصية حديثة.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأي دراسات علمية أعلى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة والأبناء، ولمن هم دون سن البطاقة تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

طريقة التقديم

تُقدم الطلبات شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف.

التقديم يكون على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة.

إرفاق 12 نسخة مطبوعة على الحاسب الآلي بالإضافة إلى أسطوانة (CD) تحتوي نسخة PDF من المستندات.

آخر موعد للتقديم: 31 أغسطس 2025.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفقا لقانون المسنين.. حالات يحق فيها للمسنين الحصول على مساعدة شهرية

لموظفي القطاعين العام والخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بالشتوي في مصر 2025-2026