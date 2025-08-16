تحرك برلماني لمراقبة زيادات مصروفات المدارس الخاصة

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجّه للحكومة بشأن تصريحات رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، التي أشار فيها إلى أن مصروفات المدارس الخاصة (العربية واللغات) والدولية قد تشهد زيادات تصل إلى 25% هذا العام، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسر المصرية، ورغم عدم إقرار الوزارة لأي زيادات خلال العامين الماضيين.

وتساءل النائب: من المسؤول عن تحديد مصروفات المدارس الخاصة؟ وهل وزير التربية والتعليم على علم بهذه التصريحات؟ ولماذا لم تُصدر الوزارة أي رد رسمي عليها؟، مشددًا على ضرورة تدخل الوزارة لمراقبة هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للمصروفات.

كما طالب "طنطاوي"، بالكشف عن الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة عند تحديد نسب الزيادة، وآلياتها لمراقبة التزام المدارس بتلك النسب، ومنع فرض رسوم إضافية تحت مسميات أخرى.

وتساءل عن الإجراءات المقرر اتخاذها لتخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور، خصوصًا في المناطق ذات الدخول المنخفضة، وعن وجود خطة لتوفير بدائل تعليمية للأسر غير القادرة على تحمل هذه الزيادات.

