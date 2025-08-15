كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خطاب شكر من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ثمَّن فيه جهود الوزارة في التعاون والتواصل الفعال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة الوطن والمواطن، وذلك من خلال الإدارة العامة للاتصال السياسي، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة التواصل السياسي التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بآلية العمل المتميزة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في دراسة ومتابعة الطلبات، مؤكدًا أن التعاون القائم بين الوزارة وأعضاء البرلمان يجسد الحرص المشترك على تعزيز التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.

والوزارة إذ تثمن هذا الشكر فإنها تقدر للدكتور هشام عبد العزيز وفريقه جهودهم الكبيرة في هذا الصدد؛ وتؤكد اعتزازها بنواب شعب مصر الموقرين، واستمرارها في جهود التعاون المخلص مع مؤسسات الدولة في خدمة شعب مصر العظيم.

