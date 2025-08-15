14 صورة ترصد منزل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بالساحل الشمالي

كتب- محمد أبو بكر:

نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، صورًا وفيديوهات لمنزله الجديد في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، معربًا عن سعادته باكتمال تجهيزاته.

وقال الحبتور، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": سعيد اليوم باكتمال منزلي الجديد في الساحل الشمالي، وما شاء الله المكان جميل جدًا، ولكن الأجمل من البيت نفسه هم جيراني الأعزاء".

وأضاف الحبتور: "أشارككم في هذا الفيديو بعض اللقطات من البيت والمنطقة قبيل زيارتي له، مكان جميل، جيرة أجمل، وبلد ولا أروع"؟

وأشاد رجل الأعمال الإماراتي، بالأجواء المميزة التي تتمتع بها منطقة العلمين في الساحل الشمالي.

