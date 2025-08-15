كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ورئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، إن نسب الإشغال السياحي في عدد من المدن المصرية شهدت تباينًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.

وأوضح "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أن الغردقة تجاوزت نسب الإشغال بها 90%، بينما سجلت مرسى علم ما بين 85 و90%، في حين تراجعت نسب الإشغال في طابا ونويبع لتتراوح بين 5 و15%.

وأشار إلى أن الأقصر وأسوان لم تتجاوز نسب الإشغال بهما 20% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فيما بلغت نسب الإشغال في القاهرة أكثر من 85%، بينما امتلأت مدينتا العلمين والساحل الشمالي بالكامل بالزوار.

شرم الشيخ.. تنوع في الجنسيات السياحية

كشف "عبد اللطيف" أن مدينة شرم الشيخ حققت نسب إشغال بلغت نحو 86%، مدعومة بتنوع كبير في حركة الطيران الوافدة، حيث تتصدر الرحلات القادمة الطائرات الروسية، تليها الإيطالية، ثم الكازاخستانية، والبولندية، والرومانية، والتركية.

وأضاف أن المدينة تستقبل أيضًا وفودًا من عرب 48 عبر المعبر، وسياحًا من لبنان والسعودية (قادمين برًا)، والجزائر، وبيلاروسيا، بالإضافة إلى رحلات من المملكة المتحدة، لافتًا إلى أن الروس والإيطاليين والكازاخستانيين يتصدرون قائمة الجنسيات من حيث أعداد الزائرين.

8.7 مليون سائح في النصف الأول من 2025

كان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 8.7 مليون سائح، بنسبة نمو تتراوح بين 22% و23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تدعم توقعات بتحقيق رقم قياسي في نهاية العام يصل إلى نحو 18 مليون سائح، ليكون الأعلى في تاريخ السياحة المصرية.

وأكد وزير السياحة أن الخطط الاستراتيجية تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسياحة تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 أمر واقعي وفق المعطيات الحالية.

وتابع: "طموحاتنا أكبر من ذلك، فمصر لديها مقومات لاستقبال ما بين 50 و60 مليون سائح سنويًا على المدى البعيد".

