"إسرائيل الكبرى".. من فكرة هرتسل إلى رؤية نتنياهو العلنية

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن الجذور التاريخية والسياسية لتطور فكرة "إسرائيل الكبرى".

خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، قال الرقب إن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" ليس جديدًا، بل يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، حين أسست الحركة الصهيونية عام 1897 في سويسرا خلال مؤتمرها الأول.

وأضاف أن هذه الفكرة بدأت تتبلور قبل ذلك بسنتين، عندما نشر ثيودور هرتسل كتابه "الدولة" عام 1895، الذي تحدث فيه عن إقامة دولة لليهود دون تحديد جغرافي دقيق، مع التركيز على الجوانب المالية والاقتصادية التي كانت تهيمن على أوضاع اليهود في أوروبا آنذاك.

وأشار الرقب إلى أن الحركة الصهيونية استغلت العامل الديني لجذب اليهود، حيث روجت لفكرة "أرض الميعاد" و"أرض اللبن والعسل"، مستحضرة صورًا دينية مثل شجرة الجميز التي تنتج سبع مرات.

وتابع أن هذه الرؤية تطورت تدريجيًا حتى أُسست دولة إسرائيل عام 1948، بعد أكثر من خمسين عامًا من كتاب هرتسل، وقرار تقسيم فلسطين.

وأكد أن الوجهة لم تكن فلسطين بالضرورة في البداية، إذ كانت الأرجنتين وأوغندا والعراق من بين الخيارات المطروحة، لكن الأوروبيين، الذين كانوا يرغبون في إبعاد اليهود عن أراضيهم، ساهموا في توجيه الاختيار نحو فلسطين.

وأضاف الرقب أن فكرة إقامة كيان يهودي في المنطقة سبقت الحركة الصهيونية، مشيرًا إلى تصريحات نابليون بونابرت عام 1790، الذي دعا إلى وجود اليهود في المنطقة عندما واجه مقاومة أهل عكا بقيادة أحمد باشا الجزار.

وأوضح أن التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا عزز هذه الفكرة، حيث بنت الحركة الصهيونية علاقات سرية مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لتحقيق مصالحها.

وتابع أن وعد بلفور عام 1917 كان نقطة تحول، إذ مهد لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، تلاه الانتداب البريطاني عام 1922، الذي سهّل نقل اليهود إلى المنطقة.

وأكد الرقب أن مفهوم "إسرائيل الكبرى" تجسد لاحقًا في رؤية زئيف جابوتنسكي عام 1933، الذي دعا إلى إنشاء دولة قوية تحميها "جدار الحديد"، مع التركيز على بناء سلام مع الجيران وليس مع السكان الأصليين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنى هذه الفلسفة بشكل علني، حيث أعلن في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن حلمه بـ"إسرائيل الكبرى"، مستندًا إلى خريطة عرضها في الكنيست تشمل أراضي من دول عربية عدة.

وأضاف أن نتنياهو تحدث في الأمم المتحدة عام 2023 عن "الشرق الأوسط الجديد"، مرفقًا خريطة قناة بن غوريون التي تطمح إلى تمدد إسرائيلي يشمل دولًا عربية، في محاولة لمنافسة مشروع طريق الحرير الصيني.

وأكد الرقب على أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تعكس استمرارية الفكر الصهيوني الذي بدأ مع هرتسل وجابوتنسكي، لكنها أصبحت الآن أكثر وضوحًا وعلنية.