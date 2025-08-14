إعلان

محافظة الجيزة تعلن غلق كوبري الجلاء لصيانة الفاصل العرضي.. تعرف على التحويلات المرورية

10:20 م الخميس 14 أغسطس 2025

كوبري الجلاء

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة الفاصل العرضي لكوبري الجلاء في الاتجاهين أمام فندق الشيراتون، حيث تقرر غلق الكوبري كليًا في الاتجاهين لمدة ثلاث ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025، من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحديد التحويلات المرورية لتسهيل حركة السيارات، حيث سيتم تحويل المركبات القادمة من مناطق الجيزة والراغبة في استكمال السير نحو القاهرة إلى ميدان الجلاء، ثم التوجه إلى شارع كورنيش النيل وصولًا إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر في اتجاه القاهرة.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتسهيل حركة المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في السير نحو الجيزة خلال فترة الغلق.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالإضافة إلى الكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط أعمال الصيانة، وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة وضمان سلامة المواطنين.

محافظة الجيزة كوبري الجلاء فندق الشيراتون الإدارة العامة لمرور الجيزة ميدان الجلاء
