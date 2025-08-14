إعلان

وفد حماس في القاهرة يثمن جهود مصر لإدخال مساعدات غزة ووقف إطلاق النار

01:58 م الخميس 14 أغسطس 2025

إدخال مساعدات

كتب- محمد أبو بكر:

ثمن وفد حركة حماس في القاهرة الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات لقطاع غزة ووقف إطلاق النار، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت مصادر مصرية للقناة استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين.

وأضافت، أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب

وفد حماس القاهرة جهود مصر إدخال مساعدات وقف إطلاق النار
