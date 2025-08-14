إعلان

إجراءات جديدة لتصاريح استقبال الأفواج السياحية في القاهرة الدولي

12:19 م الخميس 14 أغسطس 2025

مطار القاهرة الدولي

background

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة كتابًا دوريًا لأعضائها بشأن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح استقبال وتوديع الأفواج السياحية القادمة عبر مطار القاهرة الدولي 2025.

يأتي ذلك؛ في إطار التعاون والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.

وطالبت الغرفة، في خطابها الموجه إلى المستشارين القانونيين بالشركات الأعضاء -حصل "مصراوي" على نسخة منه- بسرعة استيفاء نموذج المعلومات المرفق، وإرفاق صورة شخصية حديثة، وتسليمها إلى قسم مباحث الشركات السياحية بمقر شرطة السياحة والآثار في التجمع الأول بالطريق الدائري.

وأكدت الغرفة، أن هذه الخطوة تأتي لضمان تنظيم حركة استقبال الأفواج السياحية وتسهيل الإجراءات الأمنية واللوجستية، مثمنة تعاون الشركات الأعضاء في الالتزام بالضوابط المقررة.

مطار القاهرة الدولي تصاريح استقبال الأفواج السياحية وكلاء السفر والسياحة
