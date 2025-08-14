كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الخميس، إن مفاوضات جماعية شهدتها شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية نجحت في إعادة عجلات الإنتاج للدوران، بعد اتفاق بين إدارة الشركة المملوكة لبنك مصر و1000 عامل على تنفيذ عدد من المطالب العمالية المشروعة، مع دراسة باقي المطالب في توقيتات محددة، بما يراعي مصالح العمال والشركة.

وكان محمد جبران، وزير العمل، قد وجه الإدارات المختصة بالوزارة ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال، بالتواصل اليومي مع العمال والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأسفر الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو الإدارة والعمال بحضور مدير المديرية، عن التوصل إلى عدة قرارات مهمة، أبرزها:

- زيادة بدل الوردية بمقدار 200 جنيه ليصل إلى 600 جنيه شهريًا.

- توفير سيارة إسعاف مجهزة اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.

- صرف أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل دون خصم.

- الإسراع في دراسة كافة المطالب العمالية وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد إعداد دراسة مالية دقيقة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفق اللوائح والقوانين.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح الشركة.

