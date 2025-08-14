كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

موجة حارة ورياح وشبورة.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 14 أغسطس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

خلال ساعات.. حركة محليات لسكرتيري العموم وسكرتير العموم المساعدين في 10 محافظات

تعتمد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال ساعات، حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم وسكرتير العموم المساعدين في 10 محافظات.

شبكة الكهرباء تسجل رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخها - تفاصيل

سجلت الشبكة القومية للكهرباء، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخها، حيث بلغ الحمل الأقصى 39 ألف و800 ميجاوات، بزيادة 300 ميجاوات عن الحمل المسجل أمس الثلاثاء والذي بلغ 39 ألف و500 ميجاوات، وذلك في ظل استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

مدبولي: التضخم يواصل التراجع والصادرات ترتفع 22% في النصف الثاني من 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل التضخم في شهر يوليو 2025 سجل انخفاضًا مقارنة بشهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن الأهم هو تراجع متوسط التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4%، مقابل 25.5% خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما وصفه بـ"التضخم النزولي".

القوات المسلحة: زيارات لطلاب الأكاديمية العسكرية لدعم مرضى الحروق بمستشفى أهل مصر

قال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، إن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق استقبلت عدة زيارات لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وذلك لتقديم الدعم إلى متلقى العلاج بالمستشفى من أبناء الشعب المصرى والعمل على رفع روحهم المعنوية ورسم البسمة على وجوههم؛ لإستكمال رحلة العلاج بثقة ويقين لقرب تماثل الشفاء وبما يعكس شعور أبناء المؤسسة العسكرية العريقة بآلامهم.

وزير السياحة يبحث مع عمدة سراييفو زيادة أعداد السائحين وتعزيز التعاون

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بـSamir Avdic، عمدة مدينة سراييفو في ختام زيارته التي يقوم بها للبوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك.

انخفاض يصل لـ15%.. الغرف التجارية تطلق مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية تعمل حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع.

خصومات حتى 50%.. بيان حكومي مهم بشأن خفض أسعار السلع

شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.

مدبولي يكشف حقيقة بيع أصول الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة ما يُثار من أفكار وآراء في إطار مبدأ الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى عقد سلسلة اجتماعات متتالية حول تطوير القاهرة، شملت تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وإحياء القاهرة الخديوية، وتطوير حديقة الأزبكية، ومشروع حديقة تلال الفسطاط.

