موجة حارة ورياح وشبورة.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 14 أغسطس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، حار رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الـ8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية، على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وأشارت "الأرصاد"، إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

