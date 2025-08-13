إعلان

مدبولي: خطة لخفض هوامش ربح السلع الأساسية بالتعاون مع الغرف التجارية

07:18 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال شهر يوليو، حيث انخفض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، موضحًا أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني من عام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض يقترب من النصف.

وأكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، تواصل العمل على خفض هوامش الربح للقطاع الخاص في السلع الأساسية، بهدف تخفيض الأسعار النهائية للمواطنين، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، يعدان من ثمار الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى ارتفاع الصادرات بأكثر من 22%، وتحقيق نمو ملحوظ في تحويلات المصريين وإيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار نمو القطاعات الاقتصادية الأساسية.

وأوضح أن التراجع الوحيد يقتصر على إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشددًا على أن جميع الموارد المستدامة من العملة الصعبة تحقق نموًا كبيرًا، وأن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، مع العمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خطة لخفض هوامش ربح السلع انخفاض معدل التضخم اتحاد الغرف التجارية خفض هوامش الربح للقطاع الخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة