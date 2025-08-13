مدبولي: خطة لخفض هوامش ربح السلع الأساسية بالتعاون مع الغرف التجارية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال شهر يوليو، حيث انخفض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، موضحًا أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني من عام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض يقترب من النصف.

وأكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، تواصل العمل على خفض هوامش الربح للقطاع الخاص في السلع الأساسية، بهدف تخفيض الأسعار النهائية للمواطنين، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، يعدان من ثمار الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى ارتفاع الصادرات بأكثر من 22%، وتحقيق نمو ملحوظ في تحويلات المصريين وإيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار نمو القطاعات الاقتصادية الأساسية.

وأوضح أن التراجع الوحيد يقتصر على إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشددًا على أن جميع الموارد المستدامة من العملة الصعبة تحقق نموًا كبيرًا، وأن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، مع العمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص.