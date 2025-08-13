خصومات حتى 50%.. بيان حكومي مهم بشأن خفض أسعار السلع

كتب- محمد أبو بكر:

شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.

وأكد "الوكيل"، بحسب بيان، الأربعاء، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت نتيجة حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، موضحًا أن الفكرة انطلقت من شعور بضرورة تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر تخفيض هوامش الربح بشكل اختياري من قبل القطاع الخاص، دون أي تدخل أو فرض من الحكومة. وأوضح أن السوق المحلية تتمتع حاليًا بوفرة في المعروض من مختلف السلع، وهو ما يشجع على انضمام مزيد من التجار والمنتجين للمبادرة.

من جانبه، استعرض الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، نتائج خطة العمل الخاصة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن الأوكازيون الصيفي بدأ في 4 أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة أكثر من 1600 محل، لتقديم خصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50%، مع استمرار الأوكازيون حتى موسم المدارس لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وأوضح عز، أن وزارة التموين أطلقت المبادرة من خلال الشركة القابضة ومنافذها التي تتجاوز ألف مجمع استهلاكي، بخصومات بين 5% و18% على نحو 640 سلعة أساسية، كما تم الاتفاق مع منتجين وموردين لتقديم خصومات إضافية بين 5% و20% على سلع غذائية وهندسية وأجهزة كهربائية ومنزلية، وصلت في بعض الماركات إلى 35%.

وأشار إلى استمرار انخفاض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10% و25%، وتراجع أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض سعر طن الأسمنت من أكثر من 5000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه، أي بتراجع يقارب 20%. كما أعلنت شركات الحديد عن خفض إضافي في سعر طن حديد التسليح بقيمة 2200 جنيه، أي بنسبة 6%.

ولفت عز إلى التوسع في أسواق "اليوم الواحد" التي توفر سلعًا مخفضة بنسبة تصل إلى 20%، إضافة إلى أسواق المزارعين التي نجحت في خفض أسعار الخضر والفاكهة، إلى جانب استمرار توفير المنتجات المخفضة من خلال منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

وأكد أن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضًا مستمرًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك البروتينات مثل الدواجن وبيض المائدة، متوقعًا استمرار هذا التراجع مع انضمام نحو 500 منتج جديد يوميًا للمبادرة.

وشدد عز على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وحجم التوظيف في مصر، مؤكدًا أن المنتج هو في الوقت نفسه مستهلك، ما يجعل من مصلحة الجميع استمرار هذه الجهود.

