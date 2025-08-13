إعلان

مدبولي: إعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام وعرضها على الرئيس قريبًا

06:38 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية في الدولة، كان بالغ الأهمية وأثار تفاعلًا واسعًا.

وأشار مدبولي، إلى أن الرئيس وجه بضرورة إعداد خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري، تُعرض عليه في أقرب وقت ممكن، على أن يتم إعدادها بمشاركة الكوادر والخبرات والشخصيات العامة المعنية، لضمان توافق وإجماع جميع الأطراف داخل هذا القطاع الحيوي.

أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا انفتاح الدولة على كافة الآراء وإتاحة الوسائل التي تضمن حرية التعبير، بحيث يطلع المواطن على جميع أبعاد القضايا دون انحياز أو تغليب لرأي معين.

كما أكد الرئيس أن نجاح هذا المبدأ يتطلب إتاحة كافة المعلومات المرتبطة بأي قضية أمام الجميع، لتمكين المواطنين من تكوين آرائهم استنادًا إلى حقائق ومعطيات واضحة.

وأضاف مدبولي: "لدينا ثقة كبيرة جدًا في الكوادر المصرية بمجال الإعلام، وهي ثروة حقيقية لمصر"، حيث شدد على أن ملف تطوير الإعلام يحظى بأولوية قصوى، مؤكدًا السعي للانتهاء من إعداد الخارطة والخطة التنفيذية لعرضها على الرئيس والتوافق عليها، تمهيدًا لبدء تطبيقها في أسرع وقت.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئات الإعلامية تطوير الإعلام المصري
