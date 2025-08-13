كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن موعد انكسار الموجة الحارة المسيطرة على أجواء البلاد.

وقالت الأرصاد: من المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الجمعة الموافق ١٥ أغسطس لتشهد البلاد انكسارا في حدتها وانخفاض قيم درجات الحرارة اعتبار من السبت 16 أغسطس.

وأشارت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة استمرار سيطرة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وخاصة على جنوب الصعيد يصاحب ذلك ارتفاع نسب الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتكون للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد و فرص لسقوط أمطار خفيفة و رعدية أحيانا على مناطق من (السلوم - مطروح).

وتابعت: نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

