مدبولي يوجه الوزراء بتحويل اتفاقيات مصر والأردن إلى خطط وبرامج واقعية

كتب- أحمد الجندي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان، استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتطرق إلى أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى اللقاء الذي جمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس الوزراء بالرسائل بالغة الأهمية التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المُباحثات بين الجانبين المصري والأوغندي، حيث أشار فخامة الرئيس إلى توافق الجانبين على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المُشتركة والعمل المُشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، مع تشديد فخامته على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن مصر لن تغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، لافتاً أيضاً إلى دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي النتائج الايجابية لزيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة عمان، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشاً مُثمراً للغاية مع أخيه الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، والوزراء من الجانبين، حول الفرص المُمكنة لدفع التعاون الثنائي بين مصر والأردن، ما أظهر توافقاً بين مصر والأردن على استثمار تلك الفرص على النحو الأمثل.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين بملفات التعاون المُشتركة مع الجانب الأردني، بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها، وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض، سعياً لتوطيد أطر التعاون بين مصر والأردن بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

