الزراعة تبدأ السبت حملة تحصين ضد العترة الجديدة للحمى القلاعية

12:01 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

تحصين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة شاملة لإطلاق قوافل بيطرية تبدأ السبت المقبل، للتحصين ضد العترة SAT 1 من فيروس الحمى القلاعية، التي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار، في استجابة عاجلة ومحكمة لتحدٍ وبائي جديد قد يهدد الثروة الحيوانية في مصر.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية «لا تقبل التأخير»، مشددًا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة اتسمت بالكفاءة والسرعة، ما أتاح التحرك الاستباقي قبل تفاقم الوضع، وبدء حملة التحصين الشاملة في جميع المحافظات، خاصة بالمناطق الحدودية الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح «فاروق» أن الوزارة تتبنى خطة لإعادة الهيكلة بهدف تحقيق التناغم في العمل، بما يمكّنها من مواجهة أي طارئ وتلبية احتياجات المزارعين والمربين في أسرع وقت ممكن.

وأشاد الوزير بدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي قامت بجهود كبيرة في رصد ومتابعة الموقف الوبائي، إلى جانب المعاهد البحثية التابعة التي نجحت في عزل العترة الجديدة، وتجهيزها لإنتاج وتوفير اللقاحات ومعايرتها في وقت قياسي، تمهيدًا لإطلاق الحملة الفورية لحماية الثروة الحيوانية. كما ثمّن جهود الخدمات البيطرية والبحوث الزراعية في التصدي للأمراض الوبائية والعابرة للحدود.

الحمى القلاعية التحصين ضد الحمى القلاعية وزارة الزراعة قوافل بيطرية
