كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء، إن الأحمال الكهربائية واصلت ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقمًا قياسيًا جديدًا لم تصل إليه من قبل، ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة في استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك، والذي ارتفع بمعدل 600 ميجاوات بالمقارنة مع الحمل الأقصى أمس الإثنين.

بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 39,500 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم استيعابه من قبل الشبكة القومية للكهرباء عبر تاريخها، وفقًا لما سجلته شاشات المركز القومي للتحكم في الطاقة، حيث بلغ الحمل الأقصى أمس الإثنين 38,900 ميجاوات، وكان أقصى حمل تم تحقيقه العام الماضي 38,000 ميجاوات.

تمكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال ومجابهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك، في إطار خطة العمل المرحلية والإجراءات التي تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، والالتزام بمعايير الكفاءة في التشغيل، والانتهاء من برامج الصيانة المحددة مسبقًا طبقًا للأكواد العالمية. ورصدت تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الأحمال غير مسبوقة، ولم يتم تسجيلها من قبل بهذه الكيفية.

وفي هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود في جميع المحافظات. ومن جانبه، تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الالتزام بتنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجًا، ونقلًا، وتوزيعًا" للاطمئنان على استقرار الشبكة الكهربائية، موجهًا بتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتحقيق الاستقرار للشبكة.

قال الدكتور محمود عصمت إن المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على كافة الجهود مستمرة، وهناك تواجد ميداني دائم لرؤساء الشركات ومسؤولي منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة العمل التي تم إقرارها للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، مشيرًا إلى التأكيد على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقي البلاغات، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، موضحًا الالتزام والتكاتف من قبل جميع أفراد المنظومة لضمان قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الأحمال ومعدلات الزيادة في الاستهلاك، وتأمين التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة والاستمرارية.