كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ربط إثيوبيا بين التنمية والمياه هو مجرد ستار للسيطرة على نهر النيل.

ووصف نور الدين زيارة الرئيس الأوغندي لمصر بأنها "لقاء دبلوماسي راق"، مشيدًا بالحكمة التي يتمتع بها الرئيس الأوغندي.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أوضح نور الدين أن المياه لا يوجد لها بديل، على عكس الكهرباء التي يمكن توليدها من مصادر أخرى.

وضرب مثلا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تمتلك نهر الكونغو بكمية مياه هائلة تصل إلى 284 مليار متر مكعب، ومع ذلك تعتبر من أفقر الدول الأفريقية، مما يدحض حجة إثيوبيا.

وأضاف أن وجود الرئيس الأوغندي في مصر يمثل خطوة جيدة وعودة لمصر إلى عمقها الأفريقي، خاصة بعد دعوة أوغندا لإعادة النظر في اتفاقية عنتيبي بما يخدم مصالح مصر وإثيوبيا.

