الرئيس السيسي يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أوغندا ومضاعفة التبادل التجاري

09:04 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الاوغندي

كتبت -داليا الظنيني :

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، بحضور الرئيس الأوغندي.

وأكد السيسي على أن مصر تعتبر أوغندا شريكاً استراتيجياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، وتطمح لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من آليات الدعم المصرية المخصصة للتنمية في دول حوض النيل.

كما أعرب الرئيس عن تطلعه لرفع مستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حوالي 133 مليون دولار في عام 2024، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة هذا الرقم بما يتناسب مع الإمكانيات المشتركة بين البلدين.

