عمرو موسى ينعى علي المصيلحي: عرفته رجلًا وطنيًا حريصًا على مصالح بلده

07:50 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

عمرو موسى ينعى علي المصيلحي

القاهرة - مصراوي:

نعى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال موسى، عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى الصديق العزيز الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي فقدناه اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن".

وأضاف: "عرفته رجلًا وطنيًا صادق الانتماء، دمث الخلق، مخلصًا في عمله، حريصًا على مصالح بلده ومواطنيه.. رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عمرو موسى جامعة الدول العربية علي المصيلحي فيسبوك
