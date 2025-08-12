عمرو موسى ينعى علي المصيلحي: عرفته رجلًا وطنيًا حريصًا على مصالح بلده
القاهرة - مصراوي:
نعى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.
وقال موسى، عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى الصديق العزيز الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي فقدناه اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن".
وأضاف: "عرفته رجلًا وطنيًا صادق الانتماء، دمث الخلق، مخلصًا في عمله، حريصًا على مصالح بلده ومواطنيه.. رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
