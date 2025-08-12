مصدر يكشف لمصراوي أعداد السودانيين العائدين بالقطارات للخرطوم

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعداد السودانيين الذين تم نقلهم حتى الآن عبر قطارات العودة الطوعية التي خصصتها السكة الحديد.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه تم حتى الآن تسيير 4 قطارات لنقل السودانيين إلى وطنهم بشكل طوعي من محطة مصر برمسيس إلى أسوان.

وأضاف المصدر، أن كل قطار من القطارات الأربعة حمل 940 راكبًا ليكون الإجمالي حتى الآن للأربعة قطارات 3760 راكبًا سودانيًا.

وأشار المصدر، إلى أن السكة الحديد مستمرة في تشغيل قطارات العودة الطوعية للسودانيين، خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم تشغيل القطار الخامس مطلع الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية