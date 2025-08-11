5 مشروعات بيئية جديدة لمصر بتمويل من مرفق البيئة العالمية.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ومسؤول ملف مشروعات مرفق البيئة العالمية، لاستعراض أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المرفق.

وأكدت الوزيرة أن الاجتماع تناول نظام عمل مرفق البيئة العالمية (GEF)، باعتباره منظمة تمويل عالمية متعددة الأطراف، تهدف إلى معالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحًا، وتقدم منحًا وتمويلًا للدول النامية لدعم أهداف التنمية المستدامة والالتزامات البيئية الدولية.

وأشارت إلى أن المرفق وافق خلال مرحلته السابعة على خمسة مشروعات رئيسية في مصر، تشمل الهيدروجين الأخضر، وبرنامج المنح الصغيرة، ومبادرة "طبيعة آمنة" لتطوير الطاقة المتجددة الإيجابية للطبيعة، ومشروع النظم البيئية الصحية لتنمية المراعي (HERD) في مرحلته الثانية، ومبادرة تعزيز كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة للمباني منخفضة الانبعاثات.

واستمعت الوزيرة إلى عرض لآليات عمل المرفق وهيكله التنظيمي، حيث يتكون مجلسه من 32 مندوبًا يمثلون مجموعات من الدول الأعضاء، ويجتمع مرتين سنويًا لمراجعة المشروعات وخطط العمل والسياسات.

كما تضم الجمعية العامة للمرفق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 186 دولة، وتجتمع كل أربع سنوات لاعتماد السياسات العامة.

وتتمثل الجهات الداعمة للمرفق في سكرتارية الاتفاقيات البيئية، التي ترشد وتوجه أنشطته بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، والهيئة الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا (STAP) التي تقدم الإرشاد العلمي والتقني، إضافة إلى مكتب التقييم المستقل الذي يتابع ويقيّم نتائج البرامج والمشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن المرفق يركز على مجالات بيئية حيوية ذات أولوية دولية، من بينها التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والمياه الدولية، والملوثات العضوية الثابتة وإدارة الكيماويات، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والفنية.

وتابعت: تتنوع مشروعاته بين مشروعات وطنية تُنفذ داخل دولة واحدة لتلبية أولوياتها البيئية، ومشروعات إقليمية تضم عدة دول لمعالجة قضايا مشتركة، ومشروعات عالمية ذات تأثير واسع، بالإضافة إلى مشروعات متعددة المجالات تدمج أكثر من مجال بيئي في مشروع واحد لتحقيق نتائج شاملة.

من جانبها، أوضحت هدى الشوادفي أن أنشطة المرفق تنفذ من خلال شراكة ثلاثية الأطراف تضم الدول المستفيدة، والوكالات المنفذة المعتمدة من المرفق والبالغ عددها 18 وكالة دولية متخصصة، والمرفق نفسه كممول. وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الدول لضمان توافق التنفيذ مع أهداف حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المرفق يقدمآليات تمويل متنوعة تشمل صندوق تمويل التنوع البيولوجي (GBFF)، وبرنامج المنح الصغيرة (SGP) لدعم المشروعات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، والصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF) لتمويل مشروعات التكيف، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.

